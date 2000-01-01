25.02 03:49 MIGnews.com

Женщину-посла ОАЭ прилюдно унизили в Латвии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство иностранных дел ОАЭ направило ноту протеста литовским коллегам в связи с проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету нового посла ОАЭ Хананы Али аль-Мадани.В частности, как пишут СМИ, ЧП произошло в Рижском аэропорту когда посол ОАЭ прибыла в Латвию. Сотрудники воздушной гавани потребовали, чтобы Али аль-Мадани сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.В ответ на это посол заявила, что может сделать это только в присутствии женщин. В ответ сотрудники аэропорта Риги позволили себе оскорбительные комментарии и просьбу посла не выполнили.МИД Латвии ноту получило. Ведомство рекомендовало Минтрансу страны создать специальные зоны и условия для досмотра пассажиров, чтобы подобных инцидентов больше не было, и ждет ответа на свой запрос.В начале февраля в Латвии открылось посольство ОАЭ. Тогда сообщалось, что этот шаг будет способствовать сотрудничеству стран в политической и экономической сферах.