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Кадр Россия24 25.02 03:49   MIGnews.com

Женщину-посла ОАЭ прилюдно унизили в Латвии

Министерство иностранных дел ОАЭ направило ноту протеста литовским коллегам в связи с проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету нового посла ОАЭ Хананы Али аль-Мадани.

В частности, как пишут СМИ, ЧП произошло в Рижском аэропорту когда посол ОАЭ прибыла в Латвию. Сотрудники воздушной гавани потребовали, чтобы Али аль-Мадани сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб.

В ответ на это посол заявила, что может сделать это только в присутствии женщин. В ответ сотрудники аэропорта Риги позволили себе оскорбительные комментарии и просьбу посла не выполнили.

МИД Латвии ноту получило. Ведомство рекомендовало Минтрансу страны создать специальные зоны и условия для досмотра пассажиров, чтобы подобных инцидентов больше не было, и ждет ответа на свой запрос.

В начале февраля в Латвии открылось посольство ОАЭ. Тогда сообщалось, что этот шаг будет способствовать сотрудничеству стран в политической и экономической сферах.
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