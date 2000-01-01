24.02 16:53 MIGnews.com

Британца посадили в тюрьму за поклонение Адольфу Гитлеру

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Гражданина Великобритании Шона Крейтона признали виновным в расизме и приговорили к пяти годам лишения свободы за распространение в социальных сетях экстремистских материалов и призывов к убийству евреев и мусульман.Как сообщает AFP, изначально 45-летний Крейтон привлек внимание правоохранительных органов после публикации в интернете фотографии с автоматом на фоне нацистского флага. В ходе расследования было обнаружено, что мужчина развернул настоящую кампанию расистской ненависти – он оставлял в общественных местах наклейки оскорбительного характера и распространял так называемое "Руководство белого сопротивления", в котором описывалось различное оружие и методы производства взрывчатки в домашних условиях.На допросе в полиции он даже не отрицал, что является последователем идеологии Третьего рейха."Он очарован нацизмом и Адольфом Гитлером, которого на допросе назвал своим богом", - сообщил прокурор Джонатан Сэндифорд.Помимо гомофобных и расистских сообщений, на своей странице в соцсети он публиковал фотографии Гитлера, оружия и свастики, сопровождая их призывами убивать мусульман и евреев.