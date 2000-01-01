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YouTube 24.02 11:57   MIGnews.com

Взрыв в Эль-Бабе. 30 погибших

В одном из районов сирийского города Эль-Баб взорвался автомобиль. По сообщениям правозащитников в результате инцидента погибли не менее 29 человек. Ранее турецкие военные очистили город от боевиков террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.

Отмечается, что взрывное устройство привел в действие смертник. Большинство погибших – члены повстанческих группировок, поддерживаемых Турцией. Об этом сообщил Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.
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