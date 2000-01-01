24.02 11:57 MIGnews.com

Взрыв в Эль-Бабе. 30 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В одном из районов сирийского города Эль-Баб взорвался автомобиль. По сообщениям правозащитников в результате инцидента погибли не менее 29 человек. Ранее турецкие военные очистили город от боевиков террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.Отмечается, что взрывное устройство привел в действие смертник. Большинство погибших – члены повстанческих группировок, поддерживаемых Турцией. Об этом сообщил Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека.Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.