24.02 10:58 MIGnews.com

Йемен: в результате взрыва смертника погибли 5 солдат

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В результате атаки смертника на военный лагерь в южном городе Занзибаре, Йемен, погибли по меньшей мере 5 военнослужащих. Инцидент произошел на рассвете в пятницу, 24 февраля, по сообщениям местного чиновника и жителей.Об этом пишет агентство Reuters.Террорист, одетый в военную форму, въехал на машине в ворота лагеря, после чего произошел взрыв. Как заявил местный чиновник, предполагается, что смертник мог быть членом террористической группировки "Аль-Каида".