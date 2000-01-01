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24.02 10:58   MIGnews.com

Йемен: в результате взрыва смертника погибли 5 солдат

В результате атаки смертника на военный лагерь в южном городе Занзибаре, Йемен, погибли по меньшей мере 5 военнослужащих. Инцидент произошел на рассвете в пятницу, 24 февраля, по сообщениям местного чиновника и жителей.

Об этом пишет агентство Reuters.

Террорист, одетый в военную форму, въехал на машине в ворота лагеря, после чего произошел взрыв. Как заявил местный чиновник, предполагается, что смертник мог быть членом террористической группировки "Аль-Каида".
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