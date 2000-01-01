Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Нежелание врачей перерабатывать убило младенцев в Британии | Фото:24.01 09:43   MIGnews.com

Нежелание врачей перерабатывать убило младенцев в Британии

В Великобритании семеро малышей погибли в одной из крупнейших больниц из-за безалаберности консультантов, которые отказывались работать по вечерам и выходным.

Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG) представил отчет, в котором связал трагические случаи с оскандалившимися в феврале 2016 года сотрудниками. Издание ВВС провело расследование.

Отчет составил дедушка младенца Гарри Ричфорда, который умер в больнице королевы Елизаветы (QEQM) в Маргейте в ноябре 2017 года. Это случилось через семь дней после рождения из-за осложнений при родах. Следствие по делу о смерти Гарри завершится 24 января. Тем временем, руководство больницы "искренне извинилось" перед родителями погибшего четыре года назад малыша.

Проверка, проведенная начальством в 2016 году, показала, что посещаемость консультантов в отделении Margate составляет всего 68%. В документе указывается, что три или четыре консультанта "постоянно" отказывались ходить в родительные отделения по вечерам и в выходные дни.

Журналисты показали несколько примеров безалаберности врачей, которая стоила жизни малышам. Например, Арчи Пауэлл умер через четыре дня после рождения в феврале 2019 года. Медики лечили его от проблемы с кишечником, однако у мальчика был стрептококк группы B.

Таллула-Рай Эдвардс родилась мертворожденной, поскольку акушерки на этапе обследования объявили о "хороших показателях сердечного ритма" и отправили мать домой, несмотря на обеспокоенность роженицы из-за замедленного движения малыша в животе.

Хайлли-Рей Лик скончалась через четыре дня после рождения. Акушерка пыталась найти частоту сердечных сокращений и нанесла непоправимый ущерб здоровью младенца.

Арчи Баттен умер 1 сентября 2019 года вскоре после рождения. Его мать позвонила в больницу, чтобы сказать о схватках, однако в медучреждении заявили, что родительное отделение было закрыто. Женщине пришлось ехать в другую больницу, которая находилась в 38 милях от ее дома.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:42
Опрос: что думают израильтяне по поводу аннексии
10:21
Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры
10:00
"Уничтожить евреев": вандалы подожгли мечеть в Бейт-Сафафе
09:22
Иордания: аннексия подорвет мирный процесс
09:06
Когда Иран передаст Украине "черные ящики" - СНБО
09:01
Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться
08:40
В ФРГ проводят рейды против неонацистской группы Combat 18
08:18
Аббас: Путин – друг палестинцев
08:01
Наама Иссахар: я верю Путину
07:48
В Израиле вернут НДС на посылки стоимостью до 75 долларов
07:20
Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках
07:07
ЕС призвал Мьянму к ответу за притеснения нацменьшинств
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:02
Стало известно, почему люди седеют от стресса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus