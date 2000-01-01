Нежелание врачей перерабатывать убило младенцев в Британии
В Великобритании семеро малышей погибли в одной из крупнейших больниц из-за безалаберности консультантов, которые отказывались работать по вечерам и выходным.
Королевский колледж акушеров и гинекологов (RCOG) представил отчет, в котором связал трагические случаи с оскандалившимися в феврале 2016 года сотрудниками. Издание ВВС провело расследование.
Отчет составил дедушка младенца Гарри Ричфорда, который умер в больнице королевы Елизаветы (QEQM) в Маргейте в ноябре 2017 года. Это случилось через семь дней после рождения из-за осложнений при родах. Следствие по делу о смерти Гарри завершится 24 января. Тем временем, руководство больницы "искренне извинилось" перед родителями погибшего четыре года назад малыша.
Проверка, проведенная начальством в 2016 году, показала, что посещаемость консультантов в отделении Margate составляет всего 68%. В документе указывается, что три или четыре консультанта "постоянно" отказывались ходить в родительные отделения по вечерам и в выходные дни.
Журналисты показали несколько примеров безалаберности врачей, которая стоила жизни малышам. Например, Арчи Пауэлл умер через четыре дня после рождения в феврале 2019 года. Медики лечили его от проблемы с кишечником, однако у мальчика был стрептококк группы B.
Таллула-Рай Эдвардс родилась мертворожденной, поскольку акушерки на этапе обследования объявили о "хороших показателях сердечного ритма" и отправили мать домой, несмотря на обеспокоенность роженицы из-за замедленного движения малыша в животе.
Хайлли-Рей Лик скончалась через четыре дня после рождения. Акушерка пыталась найти частоту сердечных сокращений и нанесла непоправимый ущерб здоровью младенца.
Арчи Баттен умер 1 сентября 2019 года вскоре после рождения. Его мать позвонила в больницу, чтобы сказать о схватках, однако в медучреждении заявили, что родительное отделение было закрыто. Женщине пришлось ехать в другую больницу, которая находилась в 38 милях от ее дома.