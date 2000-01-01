Вечером, 23 января, неопознанные самолеты нанесли удары по позициям шиитской террористической организации "Хизбалла" в Ираке.
Об этом сообщают новостные агентства "Аль-Хадат" и "Аль-Арабия".
Уточняется, что авиаудары были направлены на штаб-квартиру террористов недалеко от иракского города Аль-Каим (возле границы с Сирией).
По сообщениям, самолет совершил три волны ударов. Атака могла быть осуществлена силами западной коалиции во главе с США. Арабские СМИ обвиняют в атаке Израиль.
По сообщениям иракских источников, командир "Хизбаллы" был уничтожен во время воздушной атаки. Кроме того, около 10 человек пострадали.
В конце декабря возглавляемая Соединенными Штатами коалиция нанесла удары по позициям поддерживаемой Ираном группы мусульманских шиитских боевиков "Катаиб Хизбалла" недалеко от сирийско-иракской границы.
Две иранских базы атакованы в районе Абу Камаль, Сирия, и три базы в районе аль-Каим, Ирак. Соединенные Штаты впервые открыто атаковали про-иранские милиции в Сирии и Ираке.
Три цели были поражены в Ираке и две в Сирии. Боевики "Катаиб Хизбалла" тесно связаны с КСИР. Среди пораженных целей – склады оружия и командные пункты.