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США нанесли удары по позициям `Хизбаллы` в Ираке | Фото:24.01 07:23   MIGnews.com

По позициям "Хизбаллы" в Ираке нанесли удар

Вечером, 23 января, неопознанные самолеты нанесли удары по позициям шиитской террористической организации "Хизбалла" в Ираке.

Об этом сообщают новостные агентства "Аль-Хадат" и "Аль-Арабия".

Уточняется, что авиаудары были направлены на штаб-квартиру террористов недалеко от иракского города Аль-Каим (возле границы с Сирией).

По сообщениям, самолет совершил три волны ударов. Атака могла быть осуществлена силами западной коалиции во главе с США. Арабские СМИ обвиняют в атаке Израиль.

По сообщениям иракских источников, командир "Хизбаллы" был уничтожен во время воздушной атаки. Кроме того, около 10 человек пострадали.

В конце декабря возглавляемая Соединенными Штатами коалиция нанесла удары по позициям поддерживаемой Ираном группы мусульманских шиитских боевиков "Катаиб Хизбалла" недалеко от сирийско-иракской границы.

Две иранских базы атакованы в районе Абу Камаль, Сирия, и три базы в районе аль-Каим, Ирак. Соединенные Штаты впервые открыто атаковали про-иранские милиции в Сирии и Ираке.

Три цели были поражены в Ираке и две в Сирии. Боевики "Катаиб Хизбалла" тесно связаны с КСИР. Среди пораженных целей – склады оружия и командные пункты.


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