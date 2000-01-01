24.01 21:05 MIGnews.com
Землетрясение в Турции: 6,9 баллов
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в пятницу, 24 января, в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла.
По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 километров.
Ранее, сообщалось
о землетрясении в Израиле магнитудой 6,7 баллов.
Телеканал КАН сообщает о том, что в Районе Гуш-Дана ощущалось землетрясение.
Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Альзиг на востоке Турции. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов.
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