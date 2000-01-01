Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Землетрясение в Турции: 6,9 баллов | Фото:24.01 21:05   MIGnews.com

Землетрясение в Турции: 6,9 баллов

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в пятницу, 24 января, в восточной части Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 километров.

Ранее, сообщалось о землетрясении в Израиле магнитудой 6,7 баллов.

Телеканал КАН сообщает о том, что в Районе Гуш-Дана ощущалось землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Альзиг на востоке Турции. Магнитуда землетрясения составила 6,7 баллов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:47
Apple против создания единого зарядного порта на гаджетах
21:33
Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом
21:08
"Путин признал, что Иссахар наказали слишком жестоко"  
20:58
"Израиль расстелил красный ковер перед главой гангстеров"
20:39
Сирия: за последние сутки погибли трое военных
20:15
Землетрясение в Израиле
20:01
Италия: антисемитские граффити на доме жертвы Холокоста
19:36
Новые протесты в Ираке: есть погибшие
19:04
Принц Чарльз пожелал палестинцам "свободы и равенства"
18:07
К границе Турции движутся около 400 000 сирийцев
17:38
Историки о выступлении Путина в Яд Вашем: это абсурд
16:43
Минздрав обратился к израильтянам, находящимся в Китае
16:41
Названы лучшие города для семей в 2020 году
16:10
"Оккупант, вон!" В Багдаде вспыхнули протесты из-за США  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus