24.01 20:39 MIGnews.com
Сирия: за последние сутки погибли трое военных
Трое военнослужащих сирийской армии были убиты и восемь ранены за последние 24 часа в результате обстрела боевиками в сирийском городе Алеппо.
Об этом сообщило в пятницу, 24 января, агентство РИА со ссылкой на министерство обороны России.
В нем говорилось, что сирийская армия предотвратила нападение 70 боевиков к западу от Алеппо.
По сообщениям РИА, за последние 24 часа восемь гражданских лиц также были убиты и 22 ранены в результате обстрела боевиками.
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