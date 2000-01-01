24.01 20:39 MIGnews.com

Сирия: за последние сутки погибли трое военных

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Трое военнослужащих сирийской армии были убиты и восемь ранены за последние 24 часа в результате обстрела боевиками в сирийском городе Алеппо.Об этом сообщило в пятницу, 24 января, агентство РИА со ссылкой на министерство обороны России.В нем говорилось, что сирийская армия предотвратила нападение 70 боевиков к западу от Алеппо.По сообщениям РИА, за последние 24 часа восемь гражданских лиц также были убиты и 22 ранены в результате обстрела боевиками.