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Италия: антисемитские граффити на доме жертвы Холокоста | Фото:24.01 20:01   MIGnews.com

Италия: антисемитские граффити на доме жертвы Холокоста

В пятницу, 24 января, в северо-западном итальянском городке Мондови неизвестные нарисовали антисемитское граффити. Оно появилось на двери местного жителя, чей отец пережил Холокост.

Это вызвало возмущение со стороны политиков и правозащитных групп.

Слова "Juden Hier" ("Евреи здесь"), а также Звезда Давида имтировали надписи на зданиях в нацистской Германии во время геноцида евреев.

СМИ сообщают, что в этот дом принадлежал Лидии Рольфи, которая присоединилась к сопротивлению против нацистских захватчиков во Второй мировой войне, но была выслана в концентрационный лагерь Равенсбрюк в Германии в 1944 году.

Ей удалось выжить, и позже она написала несколько книг о зверствах нацистов. Она умерла в 1996 году, но ее сын Альдо продолжает там жить, Ранее на этой неделе он опубликовал статью в местной газете, чтобы отметить предстоящий 27 января День памяти жертв Холокоста.

"Это очень серьезный признак нетерпимости и провокации как раз в то время, когда мы вспоминаем о Шоа, - сказала Милена Сантерини, национальный координатор по борьбе с антисемитизмом в Италии.

Ранее, жертва Холокоста, Лилиана Сегре, была помещена под охрану полиции в ноябре после того, как она получила угрозы от крайне правых фанатиков.


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