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Задержан полицейский, который помогал наркобарону Коротышке | Фото:25.01 06:30   MIGnews.com

Задержан полицейский, который помогал наркобарону Коротышке

В Мексике пойман полицейский, который сотрудничал с одним из самых главных наркобаронов современности Хоакином Гусманом. Он же "Коротышка". Об этом пишет Reuters.

Бывший командир федеральной полиции Мексики Иван Рейес Арзате был задержан за получение взяток от криминальных группировок, связанных с Гусманом. С помощью Арзате, преступникам стало легче отправлять кокаин на территорию США.

Полицейского арестовали и сейчас он находится в тюрьма Бруклина. Взятки измеряются в сотнях тысячах долларов. Позже его депортируют в Мексику.

Хоакин "Коротышка" Гусман являлся главой картеля "Синалоа" - однго из самых могущественных в мире. Однако он был пойман в 2016 году.


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