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К границе Турции движутся около 400 000 сирийцев | Фото:24.01 18:07   MIGnews.com

К границе Турции движутся около 400 000 сирийцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 24 января, что около 400 000 человек в северо-западной провинции Идлиб в Сирии движутся к турецкой границе в результате новых атак со стороны сирийского правительства.

Турецкие группы помощи начали строительство более 10 000 домов в Идлибе для пострадавших от военных действий жителей. Турция стремится предотвратить новый приток мигрантов через свою границу.

Выступая на пресс-конференции вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, Эрдоган сказал, что Германия может оказать поддержку.


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