24.01 16:01 MIGnews.com

Стрельба в Германии: есть погибшие

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Местные власти сообщают, что в резлуьтате стрельбы в юго-западной Германии погибло, по крайне мере шесть человек. Несколько человек получили ранения разной степени тяжести.Также, сообщается, что подозреваемый был задержан.Стрельба произошла в городе Рот-ам-Зее в федеральной земле Баден-Вюртемберг.Полиция в близлежащем городе Аален заявила, что инцидент был связан с "личными отношениями", а не с террористической деятельностью.