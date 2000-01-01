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Стрельба в Германии: есть погибшие | Фото:24.01 16:01   MIGnews.com

Стрельба в Германии: есть погибшие

Местные власти сообщают, что в резлуьтате стрельбы в юго-западной Германии погибло, по крайне мере шесть человек. Несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

Также, сообщается, что подозреваемый был задержан.

Стрельба произошла в городе Рот-ам-Зее в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Полиция в близлежащем городе Аален заявила, что инцидент был связан с "личными отношениями", а не с террористической деятельностью.


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