24.01 16:01 MIGnews.com
Стрельба в Германии: есть погибшие
Местные власти сообщают, что в резлуьтате стрельбы в юго-западной Германии погибло, по крайне мере шесть человек. Несколько человек получили ранения разной степени тяжести.
Также, сообщается, что подозреваемый был задержан.
Стрельба произошла в городе Рот-ам-Зее в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
Полиция в близлежащем городе Аален заявила, что инцидент был связан с "личными отношениями", а не с террористической деятельностью.
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