"Оккупант, вон!" В Багдаде вспыхнули протесты из-за США

Thought you might need a goo photo of the today’s protest in Baghdad against the present of American forces in Iraq ! pic.twitter.com/pjInPJWnFy — abo mahdi (@abomahd30057156) January 24, 2020

Massive protest in Baghdad rejecting the U.S. military presence in Iraq.



In a massive rally, the Iraqi people are demanding an end to the U.S. occupation of their territory. A strong message to the Trump government.#USTroopsOutOfIraq

📹 via @NisrineWish pic.twitter.com/bL0CKBqmAs — MV English (@MV_Eng) January 24, 2020

#Iraq

More images from million-man protests by Iraqis in #Baghdad

Mark this date, Iraq is moving toward a new future, a future without occupation...#ثورة_العشرين_الثانية_2020 #US pic.twitter.com/h7iHaNHsJ3 — IWN (@A7_Mirza) January 24, 2020

В пятницу, 24 января, в Багдаде вспыхнула очередная волна протестов.В этот раз тысячи людей вышли на улицу против американского военного присутствия на территории Ирака, передает The New York Times Демонстрация была организована по призыву лидера парламентского блока "Саирун" и шиитского проповедника Муктады ас-Садра, который объявил, что будут использованы все средства для того, чтобы Ирак избавился от военных баз и контингента США.Протестующие скандировали антиамериканские лозунги и призывы к властям: "Оккупант — вон!", "Да — суверенитету!". Среди демонстрантов на улицы вышли члены проиранских военизированных группировок, входящих в "Хашд аш-Шааби". Из-за протестов в Багдаде усилены меры безопасности."Участие в этой демонстрации похоже на голосование на референдуме по решению иракского парламента об изгнании американских войск", – сказал шейх Сатар аль-Шиммари.Демонстрантов свозили в город автобусами. А организаторы выдавали всем, кто присоединился, знаки, флаги и баннеры. Подавляющее большинство участников – мусульмане-шииты.