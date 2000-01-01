25.01 02:00 MIGnews.com

Смертельный вирус добрался до Беларуси

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Девушка прилетела в Минск из Китая с мужем - его ранее госпитализировали в Санкт-Петербурге. С аналогичными симптомами в больницу отправилась и она.Брат девушки говорит, что изначально ей не оказали должной помощи, хотели положить в общую палату и до сих пор не взяли экспресс-анализы.Врачи-инфекционисты пока не подтвердили проникновение коронавируса на территорию Беларуси.Медики пока делятся только догадками: "Коронавирус теоретически может попасть в Беларусь – у нас огромная миграция людей с плотнонаселенным Китаем (и не только с ним). Неизвестно, что является источником вируса – инфекционистов пока никак не проинформировали. Нет официальных подтверждений, что вирус передается от человека к человеку. Но есть предположение, что источником могут быть куры, а в Китае много куриных ферм. Соответственно, высока вероятность, что к нам приедет зараженный человек.В нашем аэропорту стоит термофильтр – но, согласитесь, почти у всех пассажиров с собой всегда есть жаропонижающие. Если у человека поднимется температура и он их выпьет, то легко обойдет санитарную службу аэропорта", - рассказала одна из медиков-инфекционистов.