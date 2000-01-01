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В Болгарии заподозрили российских дипломатов в шпионаже | Фото: Пресс-служба прокуратуры Болгарии24.01 12:27   MIGnews.com

В Болгарии заподозрили российских дипломатов в шпионаже

Прокуратура Болгарии инициировала досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже.

Соответствующее заявление было обнародовано на сайте ведомства 24 января.

"Главный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел о собранных доказательствах о проведенной разведывательной деятельности на территории страны двумя иностранными гражданами, пользующимися дипломатической неприкосновенностью", – сказано в заявлении.

В ходе предварительного расследования было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из граждан Российской Федерации занимался шпионской деятельностью, собирая информацию о выборах в Болгарии.

В ведомстве пояснили, что этот человек имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства в Софии.

Второй россиянин с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он якобы отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы.

По версии следствия, для этого он устанавливал контакты с болгарами, которые имели доступ к информации в этой области. Сам подозреваемый является сотрудником Торгового представительства России в Софии.

"Согласно ст. 31 п. 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях, несмотря на наличие оснований для привлечения их в качестве обвиняемых за совершение преступления, предусмотренного ст. 104 пункт 1 УК РФ, уголовное дело в отношении двух граждан России приостановлено на основании ст. 25 параграф 1 п. 3 УПК – "работник является неприкосновенным лицом", – добавили в прокуратуре.

В свою очередь, по данным ТАСС, российское посольство в Болгарии по официальным каналам не получало соответствующую информацию о российских дипломатах.


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