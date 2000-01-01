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ЦАХАЛ поднял уровень готовности: что произошло | Фото:24.01 11:00   MIGnews.com

ЦАХАЛ усилил уровень готовности: что произошло

Вечером, 23 января, Армия Обороны Израиля подняла уровень готовности в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает телеканал "Кешет".

На соответствующие меры безопасности ЦАХАЛ пошел накануне публикации подробностей плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Уточняется, что решение было принято после серии консультаций на высшем уровне. Ожидается, что публикация может вызвать беспорядки и насилие.

К слову, ранее полиция Израиля также объявила о готовности к беспорядкам в Старом городе и в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что 23 января вице-президент США Майк Пенс от имени президента Дональда Трампа передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу приглашение посетить Белый дом.

Глава израильского правительства согласился поехать в Вашингтон 28 января вместе с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем для обсуждения "сделки века" перед публикацией.


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