24.01 10:04 MIGnews.com

Причина фатальной аварии на севере - человеческая ошибка

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Полиция предполагает, что причиной фатальной аварии на перекрестке Ханания на севере Израиля, в результате которой погибли четыре и ранены девять человек является человеческая ошибка и авария не была обусловлена состоянием дороги.По всей видимости, водитель частного автомобиля выехал на пределы своей полосы и врезался в ехавшую навстречу машину. Причиной этого могло быть то, что в момент аварии водитель отправлял sms. Полиция проверяет телефон водителя.Погибшие - три члена семьи Халихаль. 18-летний Али Халихаль вез на собственный день рождения кузена Ахмеда Авауди невесту Дарин Хадж. Гости, пришедшие в его дом в Гискала вместо празднования были вынуждены приносить соболезнования шокированной семье.Четвертый погибший - 58-летний встречной машины Саид Сихам из Айн аль-Асад. Семья Сихама пожертвовала его органы для трансплантации.