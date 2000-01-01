24.01 09:05 MIGnews.com

Шири Соболь не признают виновной в убийстве сестры-близнеца

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Правосудие заключило сделку с Шири Соболь, ранее обвинявшейся в убийстве своей сестры-близнеца Хили Соболь Нахалат-Ицхак, Тель-Авив в 2015 году.Согласно условиям сделки, Шири Соболь будет предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, и прокуратура потребует для нее наказания в виде лишения свободы на срок 10 лет.Соболь также признает себя виновной в пособничестве убийстве - оказании помощи главному обвиняемому по делу, ее любовнику Давиду Ирану.Адвокаты обвиняемой сумели убедить суд в том, что она “не планировала убийства”, и что ее намерением было лишь причинение телесных повреждений сестре.Иран также пойдет на сделку с правосудием. Он признает себя виновным, и не получит пожизненного заключения. Ирану дадут 20 лет за "убийство с уменьшенной ответственностью". "Уменьшенная ответственность" проистекает из того факта, что Шири Соболь подстрекала Ирана к атаке против сестры.Государство пошло на указанные сделки, в том числе и для того, чтобы облегчить положение матери близнецов.