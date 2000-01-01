Власти Лондона объявили тревогу из-за загрязнения воздуха
В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги, сообщает BBC News.
"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", – сказал мэр британской столицы Садик Хан.
В сообщении отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.
Показатели загрязнения, зарегистрированные в британской столице стали самыми высокими с апреля 2011 года.