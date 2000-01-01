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Власти Лондона объявили тревогу из-за загрязнения воздуха | Фото: Thinkstock25.01 00:15   MIGnews.com

Власти Лондона объявили тревогу из-за загрязнения воздуха

В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги, сообщает BBC News.

"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", – сказал мэр британской столицы Садик Хан.

В сообщении отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.

Показатели загрязнения, зарегистрированные в британской столице стали самыми высокими с апреля 2011 года.
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