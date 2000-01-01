24.01 08:25 MIGnews.com

СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границ РФ

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Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 ("Дунфэн-41") близ границы с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на китайскую прессу.Снимки баллистических ракет, по данным СМИ, были сделаны в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, после чего опубликованы в китайском сегменте интернета. Военные аналитики считают, что размещенные ракеты – это китайские DF-41.Некоторые СМИ связывают распространенные снимки с реакцией Пекина на заявления нового президента США Дональда Трампа о КНР. США не проявляли должного уважения к китайской армии, а многие высокопоставленные военные "высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами", указывает издание.Военные эксперты отмечают, что дальность полета "Дунфэн-41" составляет около 15 тыс. км, таким образом, ракета, размещенная на территории прибрежных провинций, может достичь любой точки на карте США за 20−30 минут. Подробные тактико-технические характеристики ракет "Дунфэн-41" неизвестны до сих пор. По словам китайских военных аналитиков, ракета "Дунфэн-41" способна нести до 12 боевых блоков.