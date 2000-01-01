25.01 06:28 MIGnews.com

Групповое изнасилование транслировали через Facebook Live

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В Швеции трое мужчин были арестованы по подозрению в изнасиловании жительницы города Уппсала. Вся сцена транслировалась в прямой эфир через Facebook.Рано утром в полицию Уппсалы позвонила женщина, сказав, что видела массовое изнасилование в прямой трансляции в закрытой группе в Facebook.По ее словам, под конец один из мужчин рассмеялся и сказал женщине: "Тебя изнасиловали".Полиция подтвердила, что ее сотрудники обнаружили эту запись в Facebook, и что ее видели многие.Насколько известно, в этой закрытой группе состоит несколько десятков тысяч человек.Полиция также сообщает, что в одной из квартир в Уппсале были обнаружены трое мужчин, в возрасте от 19 до 25 лет, и одна женщина. Женщина была почти без сознания, по сообщениям шведских СМИ.Мужчины были немедленно арестованы. Шведская полиция не разглашает на данном этапе их гражданство и происхождение.Полицию вызвала Йозефин Лундгрен. В интервью шведскому таблоиду Expressen она сказала, что видела, как один из мужчин срывает с женщины одежду и ложится на нее.По ее словам, у одного из мужчин был пистолет.Один свидетель сказал шведской прессе, что видел вторую видеозапись, в которой та же женщина говорит, что ее никто не насиловал, но в прессе идут дебаты, не вынудил ли ее это кто-то сказать.Как сообщает шведский государственный телеканал SVT, на момент, когда в квартиру прибыла полиция, мужчины уже снимали второе видео, сообщает Би Би Си.