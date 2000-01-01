Власти Ирака: восточная часть Мосула полностью освобождена
Восточная часть иракского города Мосул была полностью освобождена от боевиков террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Хайдер Абади.
Он подчеркнул, что военные и ополченцы, участвующие в операции по освобождению города, проявили "непревзойденный героизм". Однако премьер не уточнил, когда именно власти намерены освободить и западную часть Мосула.
Напомним, что боевики ISIS захватили Мосул в 2014 году, который в итоге стал главным оплотом джихадистов в Ираке. Однако полное освобождение города будет фактически считаться разгромом террористической группировки на территории Ирака.
Операция по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года при поддержке авиакоалиции под руководством США. С момента начала операции город покинули более 130 000 человек.