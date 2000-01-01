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Камнеметатель получил 18 лет тюремного заключения | Фото: Thinkstock24.01 18:56   MIGnews.com

Камнеметатель получил 18 лет тюремного заключения

Окружной суд Иерусалима вынес приговор одному из подозреваемых камнеметателей, в результате нападения которого был смертельно ранен израильтянин Александр Левлович. Суд обвинил Абеда Раббо Давию в непредумышленном убийстве человека.

В заявлении прокуратуры говорится, что обвиняемый камнеметатель был признан виновным в непредумышленном убийстве Александра Левловича. Атака забрасывания камнями машины израильтянина вызывала роковой исход. Абед Раббо был приговорен к 18 годам лишения свободы и выплате крупного штрафа за причиненный ущерб.

Согласно обвинительному заключению, пятеро подозреваемых встретились в канун Рош Ха-Шана в 2015 году, чтобы совершить атаку забрасывания камнями по автомобилям израильтян на главной дороге в сторону района Восточный Тальпиот.

Нападение было совершено в знак протеста израильской оккупации Храмовой горы.

Они начали бросать камни по машинам, одной из которых оказалась машина 64-летнего Левловича. Мужчина свернул с дороги и врезался в столб. В результате полученных ранений израильтянин скончался в больнице.
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