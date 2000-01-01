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Италия: в горах разбился вертолет спасателей | Фото: Thinkstock24.01 16:01   MIGnews.com

Италия: в горах разбился вертолет спасателей

Вертолет спасательной службы потерпел крушения в горах в регионе Абруццо. Как сообщают итальянские СМИ, он должен был забрать пострадавших горнолыжников с курорта.

Как предполагается на борту могло находиться шесть человек. Информации о пострадавших пока нет.

По информации государственного канала RAI вертолет должен был забрать лыжника, который после получил травму на горнолыжном курорте Кампо Феличе после землетрясения.

Небольшой курорт находится, недалеко от мест, которые сильно пострадали от недавнего землетрясения и схода лавины. Отмечается, что туда очень сложно добираться, а сейчас из-за густого тумана дорога к курорту стала еще более труднодоступной.

Также сообщается, что вертолет перед крушением подал аварийный сигнал. Кроме этого, правоохранительные органы получили информацию о прозвучавшем взрыве.
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