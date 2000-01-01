24.01 14:27 MIGnews.com

Опасное вождение арабов - причина смертей на дорогах Израиля

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Глава управления безопасности на дорогах Гиора Ром в интервью радио Галей ЦАХАЛ заявил, что опасное вождение представителей арабского сектора является одной из основных причин высокой аварийности в Израиле.Ром сказал: “Довольно разговоров об инфраструктуре, проблема не с инфраструктурой. Речь идет о буйном, опасном и безответственном вождении в арабском секторе, результатом которого, в том числе, являются и погибшие на дорогах”.Ром добавил: “Арабы - 20% населения Израиля. В 2016 году треть погибших на дорогах - арабы. С начала этого года на дорогах погибли 11 евреев и 11 арабов”.Ром сказал: “У арабского общества - серьезная проблема. Опасное и безрассудное вождение - выражение фрустрации в арабском обществе. Арабским лидерам давно пора заняться этой проблемой”.