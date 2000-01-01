24.01 11:09 MIGnews.com

Теракт в Брюсселе был направлен против евреев и американцев

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Агентство AFP публикует результаты расследования террористической атаки в аэропорту Брюсселя в марте 2016 года.По данным доклада, теракт, в результате которого погибли 32 человека. был направлен, в первую очередь, против евреев и американцев.Террористы открыли огонь в аэропорту по группе евреев-хасидов, за несколько секунд до того, как были приведены в действие заложенные в аэропорту бомбы.По данным доклада, две неразорвавшиеся бомбы были заложены под стойками чек-ин компании El Al и United Airlines.