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Великое ограбление смартфонов в Тель-Авиве 24.01 10:52   MIGnews.com

Великое ограбление смартфонов в Тель-Авиве

Минувшей ночью был ограблен магазин iDigital, специализирующийся на продаже iPphone в зоне отдыха Сарона, Тель-Авив.




Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как три человека вломились в магазин, и, по оценке персонала, за 10 минут вынесли товаров стоимостью миллион шекелей.

Взлом магазина произошел несмотря на установленные в нем системы безопасности, сигнальную систему, камеры и то, что он находился под присмотром охранной компании.

Грабители вынесли множество телефонов модели iPphone 7, рыночная стоимость которых составляет 3600 шекелей.

Владельцы магазина обратились к компании Apple, передали ей серийные номера похищенных телефонов и компьютеров с просьбой заблокировать их работу.
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