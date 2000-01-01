24.01 11:43 MIGnews.com

СМИ: разведка США не может доказать связь штаба Трампа с РФ

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Американская разведка пока не смогла найти подтверждения связей штаба президента Дональда Трампа с Россией, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.Телеканал отмечает, что следователи пытаются выяснить, координировалась ли команда Трампа с представителями из России до и после выборов. Однако, как утверждают источники СМИ, на данный момент, "разведка не нашла подтверждения каких-либо нарушений".Источник телеканала утверждает, что следователи изучают "по крайней мере один телефонный разговор" советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, который состоялся в конце декабря.Подчеркивается, что интерес спецслужб вызвал не только Майкл Флинн."Источники сообщили, что следователи изучают, делились ли другие с Россией секретной американской информацией, включая торговую, и были ли нарушены законы", – говорится в сообщении CBS.