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Вандалы разграбили и разбили синагогу на Западном берегу | Фото:23.12 10:04   MIGnews.com

Вандалы разграбили и разбили синагогу на Западном берегу

В воскресенье, 22 декабря, в еврейском городе Модиин-Иллит на Западном берегу вандалы разрушили и обокрали синагогу.

Прибывшие в понедельник утром верующие обнаружили, что двери синагоги раскрыты, а свитки Торы, которые хранились внутри, сильно повреждены.

По сообщениям полиции, престпуники, помимо нанесения ущерба, украли несколько артефактов. По факту преступления полиция начала расследование.


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