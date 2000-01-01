23.12 10:04 MIGnews.com

Вандалы разграбили и разбили синагогу на Западном берегу

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В воскресенье, 22 декабря, в еврейском городе Модиин-Иллит на Западном берегу вандалы разрушили и обокрали синагогу.Прибывшие в понедельник утром верующие обнаружили, что двери синагоги раскрыты, а свитки Торы, которые хранились внутри, сильно повреждены.По сообщениям полиции, престпуники, помимо нанесения ущерба, украли несколько артефактов. По факту преступления полиция начала расследование.