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В Англии сгорела ешива: уничтожены свитки Торы | Фото:23.12 09:07   MIGnews.com

В Англии сгорела ешива: уничтожены свитки Торы

В восточной Англии в пожаре полностью сгорела местная ешива, сообщает Аруц Шева. Огонь вспыхнул в здании, которое использовала ешива Люцерна на острове Канви, в Эссексе, примерно после 21:00 вечера, 22 декабря.

Примерно 100 учеников ешивы отсутствовали во время пожара, находясь в доме декана школы, на Хануку. Пожар мог быть вызван оставленной без внимания ханукальной менорой.

Семь пожарных команд были отправлены на место происшествия. В пожаре никто не пострадал, хотя ешиве был нанесен значительный ущерб: многочисленные свитки Торы, молитвенники и филактерии учеников были уничтожены.


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