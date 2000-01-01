23.12 09:07 MIGnews.com

В Англии сгорела ешива: уничтожены свитки Торы

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В восточной Англии в пожаре полностью сгорела местная ешива, сообщает Аруц Шева. Огонь вспыхнул в здании, которое использовала ешива Люцерна на острове Канви, в Эссексе, примерно после 21:00 вечера, 22 декабря.Примерно 100 учеников ешивы отсутствовали во время пожара, находясь в доме декана школы, на Хануку. Пожар мог быть вызван оставленной без внимания ханукальной менорой.Семь пожарных команд были отправлены на место происшествия. В пожаре никто не пострадал, хотя ешиве был нанесен значительный ущерб: многочисленные свитки Торы, молитвенники и филактерии учеников были уничтожены.