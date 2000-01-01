Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Водителя автобуса 947 обвиняют в непреднамеренном убийстве 23.12 08:26   MIGnews.com

Водителя автобуса 947 обвиняют в непреднамеренном убийстве

Радио 103FM сообщает о том, что 44-летний водитель автобуса маршрута 947, врезавшегося вчера в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион утром 23 декабря предстанет перед судьей, который определит ему меру пресечения.

Водитель, житель Хайфы, подозревается в непреднамеренном убийстве четырех человек, погибших в результате аварии.

Водитель задержан.

Организация водителей автобусов Гистадрута распространила заявление, в котором говорится: “Речь идет о шокирующем инциденте на маршруте, по которому водитель едет три с половиной часа без отдыха. Продолжительная езда без остановок и отдыха - бомба с замедленным механизмом. Мы призываем министерство транспорта сделать выводы из произошедшего и сделать все, чтобы подобные шокирующие инциденты не повторялись”.

Исраэль Ганон, глава организации, заявил в интервью Решет Бет: “Водители находятся под невероятным давлением, есть такие, которым приходится ехать без остановок четыре часа, и даже если есть остановки - отдохнуть негде. Водители автобусов должны быть внимательными и отдохнувшими - и следует им предоставить соответствующие возможности”. Ганон также указал на то. что по существующим законам водитель может работать 12 часов подряд. Он сказал: это - просто скандал, законодатели обязаны изменить это сегодня утром”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:29
Израиль атаковал главную базу шиитов в Сирии
08:24
Иран угрожает пятым этапом сокращения ядерных обязательств
07:47
Amnesty International предвзята к Израилю
07:39
Полиция допросила водителя, врезавшегося в остановку
07:32
Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой
07:28
Смотрич: аннексия иорданской долины - ответ на решение МУС
07:07
Чрезмерное употребление воды опасно для здоровья
06:43
Манчестер Юнайтед проиграл худшей команде чемпионата
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
03:31
Капсула Boeing закончила миссию и приземлилась в пустыне
02:30
Ди Каприо разнес коллег-нытиков
01:32
Видео: полицейский пес воровал рождественские подарки
00:30
Оскандалившаяся с кокаином Бочкарева пойдет под суд
23:18
Доказана неожиданная польза кофе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus