23.12 08:26 MIGnews.com

Водителя автобуса 947 обвиняют в непреднамеренном убийстве

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Радио 103FM сообщает о том, что 44-летний водитель автобуса маршрута 947, врезавшегося вчера в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион утром 23 декабря предстанет перед судьей, который определит ему меру пресечения.Водитель, житель Хайфы, подозревается в непреднамеренном убийстве четырех человек, погибших в результате аварии.Водитель задержан.Организация водителей автобусов Гистадрута распространила заявление, в котором говорится: “Речь идет о шокирующем инциденте на маршруте, по которому водитель едет три с половиной часа без отдыха. Продолжительная езда без остановок и отдыха - бомба с замедленным механизмом. Мы призываем министерство транспорта сделать выводы из произошедшего и сделать все, чтобы подобные шокирующие инциденты не повторялись”.Исраэль Ганон, глава организации, заявил в интервью Решет Бет: “Водители находятся под невероятным давлением, есть такие, которым приходится ехать без остановок четыре часа, и даже если есть остановки - отдохнуть негде. Водители автобусов должны быть внимательными и отдохнувшими - и следует им предоставить соответствующие возможности”. Ганон также указал на то. что по существующим законам водитель может работать 12 часов подряд. Он сказал: это - просто скандал, законодатели обязаны изменить это сегодня утром”.