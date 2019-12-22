23.12 07:39 MIGnews.com

Полиция допросила водителя, врезавшегося в остановку

"נפל גוש של בטון על האוטובוס. יש תקועים באוטובוס. אמרו שיש שתיים מתחת לבטון": כך נשמעה השיחה למגן דוד אדום רגעים אחרי ההתנגשות של האוטובוס בתחנה ליד נתב"ג pic.twitter.com/a8Tcc8pHMN — כאן חדשות (@kann_news) December 22, 2019

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12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что минувшей ночью полиция допросила водителя рейсового автобуса 947 следовавшего из Иерусалима в Хайфу и врезавшегося в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион на шоссе №4.Водитель получил ранения средней степени тяжести и находится в больнице Бейлинсон.В результате аварии убиты четыре и ранены 14 человек.Высокопоставленный полицейский офицер сообщил, что “нет никаких видимых причин” по которым автобус сошел с линии и врезался в остановку. Полиция предполагает, что что-то отвлекло внимание водителя, и изучает его мобильный телефон.В районе столкновения нет камер наружного наблюдения. Полицейским придется полагаться на показания очевидцев и “черного ящика”, установленного в автобусе.Офицер транспортной полиции центрального округа Хай Мизрахи сообщил: Мы находимся в начальной стадии расследования. Согласно нашим данным, водитель потерял контроль и в результате этого врезался в остановку. Мы только приступили к следственным действиям”.С начала года на дорогах Израиля погибли 345 человек - по сравнению с 310 за тот же период прошлого года. Только в декабре погибли 33 человека