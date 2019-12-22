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Полиция допросила водителя, врезавшегося в остановку 23.12 07:39   MIGnews.com

Полиция допросила водителя, врезавшегося в остановку

12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что минувшей ночью полиция допросила водителя рейсового автобуса 947 следовавшего из Иерусалима в Хайфу и врезавшегося в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион на шоссе №4.

Водитель получил ранения средней степени тяжести и находится в больнице Бейлинсон.

В результате аварии убиты четыре и ранены 14 человек.

Высокопоставленный полицейский офицер сообщил, что “нет никаких видимых причин” по которым автобус сошел с линии и врезался в остановку. Полиция предполагает, что что-то отвлекло внимание водителя, и изучает его мобильный телефон.

В районе столкновения нет камер наружного наблюдения. Полицейским придется полагаться на показания очевидцев и “черного ящика”, установленного в автобусе.



Офицер транспортной полиции центрального округа Хай Мизрахи сообщил: Мы находимся в начальной стадии расследования. Согласно нашим данным, водитель потерял контроль  и в результате этого врезался в остановку. Мы только приступили к следственным действиям”.

С начала года на дорогах Израиля погибли 345 человек - по сравнению с 310 за тот же период прошлого года. Только в декабре погибли 33 человека


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