Полиция допросила водителя, врезавшегося в остановку
12-й канал израильского ТВ сообщил о том, что минувшей ночью полиция допросила водителя рейсового автобуса 947 следовавшего из Иерусалима в Хайфу и врезавшегося в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион на шоссе №4.
Водитель получил ранения средней степени тяжести и находится в больнице Бейлинсон.
В результате аварии убиты четыре и ранены 14 человек.
Высокопоставленный полицейский офицер сообщил, что “нет никаких видимых причин” по которым автобус сошел с линии и врезался в остановку. Полиция предполагает, что что-то отвлекло внимание водителя, и изучает его мобильный телефон.
В районе столкновения нет камер наружного наблюдения. Полицейским придется полагаться на показания очевидцев и “черного ящика”, установленного в автобусе.
"נפל גוש של בטון על האוטובוס. יש תקועים באוטובוס. אמרו שיש שתיים מתחת לבטון": כך נשמעה השיחה למגן דוד אדום רגעים אחרי ההתנגשות של האוטובוס בתחנה ליד נתב"ג pic.twitter.com/a8Tcc8pHMN
Офицер транспортной полиции центрального округа Хай Мизрахи сообщил: Мы находимся в начальной стадии расследования. Согласно нашим данным, водитель потерял контроль и в результате этого врезался в остановку. Мы только приступили к следственным действиям”.
С начала года на дорогах Израиля погибли 345 человек - по сравнению с 310 за тот же период прошлого года. Только в декабре погибли 33 человека