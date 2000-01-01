23.12 07:25 MIGnews.com

Сирия сообщила об ударах Израиля в Хаме и Дамаске

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Сирийские новостные агентства сообщили о том, что “отбит израильский ракетный удар в районе Хамы”.Сирийцы утверждают, что по военным целям в Хаме и Дамаске запущены ракеты из ливанского воздушного пространства и с Голанских высот.Ракеты были выпущены израильскими боевыми самолетами по целям иранских Сил Аль-Кудс на территории международного аэропорта Дамаск и базы сирийских ВВС Т4.Примерно за час до атаки сирийские СМИ сообщили о том, что над Хамой замечены вражеские беспилотники. Сирийские ПВО сбили беспилотник над городом Джабла в Латакии над авиабазой Т4.Неделю назад российский военный сайт распространил утверждения о том, что российские истребители отбили израильскую атаку против сирийских военных баз. Для того, чтобы отбить атаку якобы были использованы самолет Су-35 с базы Хмеймим в Латакии.