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Кровавые протесты в Иране: 1500 жертв после приказа Хаменеи | Фото:23.12 23:36   MIGnews.com

Кровавые протесты в Иране: 1500 жертв после приказа Хаменеи

В ходе массовых протестов в Иране было убито около 1500 человек менее чем за две недели.

Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.

Среди погибших – по меньшей мере 17 подростков и около 400 женщин, а также полицейские и сотрудники сил безопасности.

Уточняется, что эти смерти произошли из-за приказа силовикам верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – делать все, "что потребуется" для подавления протестов. Это стало толчком для самой кровавой кампании по подавлению протестов со времен "исламской революции" 1979 года.

Что примечательно, цифра в 1500 жертв сильно превышает данные международных правозащитных организаций и правительства США. Например, в отчете Amnesty International указывается 304 погибших. А Госдеп заявил о гибели сотен иранцев.


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