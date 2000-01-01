Кровавые протесты в Иране: 1500 жертв после приказа Хаменеи
В ходе массовых протестов в Иране было убито около 1500 человек менее чем за две недели.
Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Reuters.
Среди погибших – по меньшей мере 17 подростков и около 400 женщин, а также полицейские и сотрудники сил безопасности.
Уточняется, что эти смерти произошли из-за приказа силовикам верховного лидера аятоллы Али Хаменеи – делать все, "что потребуется" для подавления протестов. Это стало толчком для самой кровавой кампании по подавлению протестов со времен "исламской революции" 1979 года.
Что примечательно, цифра в 1500 жертв сильно превышает данные международных правозащитных организаций и правительства США. Например, в отчете Amnesty International указывается 304 погибших. А Госдеп заявил о гибели сотен иранцев.