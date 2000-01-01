23.12 19:54 MIGnews.com

В Танзании рой разъяренных пчел прервал футбольный матч

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Во время футбольного матча за Кубок независимости в Танзании произошел нетипичный для такого вида спорта казус.Во время игры команд "Янг Африканс" и "Иринга Юнайтед", на футболистов судей и тренеров набросился разъяренный рой пчел.В результате игроки обоих клубов, болельщики и судьи бросились на газон, чтобы спастись от насекомых, некоторые пытались спастись бегством.После происшествия матч был возобновлен. Команда "Янг Африканс" одержала победу со счетом 4:0 и вышла в следующий круг соревнований.