В Греции сожгли машину турецкого дипломата

В понедельник, 23 декабря, в греческом городе Салоники подожгли автомобиль турецкого дипломата.
Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.
"Транспортное средство, которое вероятно принадлежит турецкому дипломату, было подожжено в Салониках в понедельник утром", – сказано в сообщении.
По сообщениям полиции, никто в результате происшествия не пострадал. Указывается также, что машина не была на дипломатических номерах и была припаркована в районе Анон Поли.
Неизвестные облили задние колеса зажигательной смесью. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
Афины и Анкара имеют разногласия касательно прав на добычу полезных ископаемых в Средиземном море. Турция недавно заключила сделку с Ливией касательно морской границы, которая предоставляет экономические права на обширную полосу восточного Средиземноморья. Но Греция и Кипр считают, что эта сделка незаконно обрезает их собственные экономические зоны и препятствует разведке полезных ископаемых на шельфе.