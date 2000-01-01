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В Греции сожгли машину турецкого дипломата | Фото:23.12 18:00   MIGnews.com

В Греции сожгли машину турецкого дипломата

В понедельник, 23 декабря, в греческом городе Салоники подожгли автомобиль турецкого дипломата.

Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

"Транспортное средство, которое вероятно принадлежит турецкому дипломату, было подожжено в Салониках в понедельник утром", – сказано в сообщении.

По сообщениям полиции, никто в результате происшествия не пострадал. Указывается также, что машина не была на дипломатических номерах и была припаркована в районе Анон Поли.

Неизвестные облили задние колеса зажигательной смесью. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Афины и Анкара имеют разногласия касательно прав на добычу полезных ископаемых в Средиземном море. Турция недавно заключила сделку с Ливией касательно морской границы, которая предоставляет экономические права на обширную полосу восточного Средиземноморья. Но Греция и Кипр считают, что эта сделка незаконно обрезает их собственные экономические зоны и препятствует разведке полезных ископаемых на шельфе.


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