23.12 22:23 MIGnews.com

В купленной открытке обнаружено письмо из китайской тюрьмы

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В Великобритании шестилетняя девочка обнаружила в благотворительной рождественской открытке, купленной в местном магазине, послание от мужчины, отбывающего наказание в одной из китайских тюрем. Заключенный просил нашедшего это послание связаться с журналистом Питером Хамфри, также некогда побывавшего в тюрьме в Китае.В сообщении говорилось: "Мы являемся иностранными заключенными в тюрьме Шанхай Цинпу в Китае. Нас вынуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию".Торговая сеть Tesco, в которой была приобретена открытка, провела расследование, а также прекратила сотрудничество с китайской фабрикой, на которой была изготовлена ​​открытка.Отец девочки, нашедшей послание, несмотря на то, что сомневался в достоверности информации, содержащейся в письме, все же связался с Хамфри.Бывший журналист подтвердил, что в свое время провел два года в китайской тюрьме, где отбывал наказание по "фиктивным обвинениям".Хаамфри также подтвердил изложенную в послании информацию и рассказал, что в отделении, где содержатся заключенные иностранные граждане, их "ежедневно заставляют заниматься ручной сборкой или упаковкой различных изделий", включая упаковку рождественских открыток для британской торговой сети Tesco. Также, по его словам, заключенные производят упаковку и бирки для одежды известных западных брендов.