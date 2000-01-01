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Смерть командующего авиацией КСИР в Сирии опровергли | Фото:23.12 15:30   MIGnews.com

Смерть командующего авиацией КСИР в Сирии опровергли

Появилось опровержение информации о смерти командующего авиацией Корпуса стражей исламской революции генерала Амира Али Хаджизаде во время ночных атак в районе Дамаска.

Об этом сообщает полуофициальное иранское информационное агентство Fars News со ссылкой на источники.

Утверждается, что Хаджизаде находится "в полном здравии и безопасности". Ночные атаки в районе Дамаска приписали израильским ВВС. По данным сирийских СМИ, одна из ракет была перехвачена недалеко от Акраба.

"Противовоздушная оборона противостоит вражеским ракетам, запускаемым со стороны оккупированных территорий. Есть сообщения о том, что один вражеский снаряд был уничтожен в районе Акраба в сельских районах Дамаска", – сообщает SANA.

Информацию о ликвидации Хаджизаде ранее распространили арабские СМИ. Он осуществил серию ударов по объектам саудовской нефтяной инфраструктуры. Израильские обозреватели указывали, что смерть столь важной фигуры КСИР повлекла бы за собой массированный ответный удар со стороны иранцев.


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