23.12 13:51 MIGnews.com

"В результате атак в Сирии убит командующий авиацией КСИР"

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В арабских СМИ сообщается о том, что среди погибших в результате ночных атак в районе Дамаска приписываемых ВВС Израиля - генерал Амир Али Хаджизаде.Амир Али Хаджизаде является командующим авиацией Корпуса стражей исламской революции и человеком, разработавшим и осуществившим серию ударов по объектам саудовской нефтяной инфраструктуры, в результате чего на несколько недель была парализована половина добычи нефти в Саудии. Он также отвечает за поставки высокоточных ракет и их компонентов на базу Т4 в Хомсе.Израильские обозреватели, однако, указывают на то, что если бы Хиджазаде был действительно ликвидирован, то стоило бы ожидать немедленной и массивной ответной реакции иранцев, поскольку он является наиболее важной фигурой в Корпусе после его командира.