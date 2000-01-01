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Школьница нашла в открытке послание китайских заключенных | Фото:24.12 03:17   MIGnews.com

Школьница нашла в открытке послание китайских заключенных

Девочка из Великобритании случайным образом нашла послание китайских заключенных, оставленное в рождественской открытке в магазине Tesco. Заключенные просили о помощи, спрятав послание в подарок за 1,5 фунта стрелинга. Об этом пишет The Times.

6-летняя школьница Флоренс Уиддикомб заметила на открытке с изображением котенка в шапке Санты Клаус письмо, полное отчаяния, написанное заключенными из тюрьмы Цинпу, в Шанхае.

В послании говорилось, что их заставляют работать и им нужна срочная помощь правозащитных организаций.

"Пожалуйста, помогите нам, известив правозащитную организацию", - говорилось в тексте.

Авторы также просили найти некоего Питера Хампфри. Выяснилось, что он был арестован китайским правительством во время работы следователем над делом по корпоративному мошенничеству. И отбыл срок в два года.

Хампфри подтвердил, что заключенные изготавливают товары, которые потом поступают в продажу в магазины Tesco. Представители компании сообщили, что шокированы этим известием и негативно высказались об использовании принудительного труда. Tesco закрыло производство открыток в Китае, изъяв продукцию из продажи до завершения расследования.


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