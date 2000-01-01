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Руководство компании довело до суицида 35 сотрудников 23.12 15:10   MIGnews.com

Руководство компании довело до суицида 35 сотрудников

Три бывших руководителя французского телекоммуникационной корпорации были признаны виновными в создании токсичной атмосферы в рабочем коллективе, что послужило причиной совершения суицида 35 сотрудников.

В обвинительном акте действия осужденных сформулированы как "моральное институциональное преследование" или "моральное преследование".

Решение парижского уголовного суда стало итогом длительного судебного процесса и многолетнего расследования, осветившего проблему трудовых отношений и существующих в стране условий труда, которые нередко становятся причиной антикапиталистических протестов.

Компания Orange, являющаяся одной из крупнейших французских корпораций, была оштрафована на 120 000 долларов, что является максимальной суммой штрафа, предусмотренной законодательством. Бывший исполнительный директор компании Дидье Ломбард, его заместитель и глава отдела кадров приговорены судом к четырем месяцам тюремного заключения и штрафам в размере 23 000 долларов США.


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