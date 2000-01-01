24.12 02:00 MIGnews.com

На Филиппинах погибло 11 человек из-за кокосового вина

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По меньшей мере 11 человек умерли после употребления кокосового вина на Филиппинах, в том числе в ночь на Рождество.Власти также сообщают, что более 300 человек прошли лечение в больнице после употребления "ламбанога" к югу от Манилы. Многие обратились за помощью после того, как мэр города призвал людей, употреблявших это напиток обратиться к врачу."Ламбаног" - кокосовое вино - популярно в провинциях и часто употребляется в праздничные дни. Управление по контролю за продуктами и лекарствами страны (FDA) ранее предупреждало об использовании метанола в качестве добавки.Министерство здравоохранения заявило, что анализы крови и образцы оставшегося "ламбанога" будут собраны и проанализированы.