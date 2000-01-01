Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Шофер автобуса 947 не был уставшим, телефон лежал в кармане 23.12 12:24   MIGnews.com

Шофер автобуса 947 не был уставшим, телефон лежал в кармане

12-й канала израильского ТВ показал репортаж из зала заседаний окружного суда Ришон ле Циона.

Суд рассматривал дела о мере пресечения 44-летнего Александра Лейбмана, водителя маршрутного автобуса 947, врезавшегося в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион.

На суде Лейбман показал, что не был уставшим, и что на момент аварии не пользовался телефоном - тот лежал у него в кармане.

Полиция сообщила, что Александр Лейбман находится “в тяжелом душевном состоянии”.

Суд принял решение о продлении срока предварительного содержания Александар до четверга, 26 декабря.

Фредди Гершкович, главный следователь Эггед сообщил: “Мы еще не говорили с шофером, которого допрашивает полиция, и мы с ним не поговорим, пока полиция не закончит свою работу. Водитель доехал до остановки и по непонятной причине выехал вправо, врезавшись в бетонную остановку. Бетонная плита вошла внутрь автобуса и к несчастью убила людей. На этом этапе я не могу сказать, почему водитель отклонился от линии движения”.

Эггед сообщил, что автобус недавно прошел ежемесячную проверку “Автобус находился  в хорошем состоянии. Тормоза также были проверены в июле”.

Эггед также сообщил о том. что водитель начал рабочий день в два часа дня, приехал в Иерусалим и после часового перерыва выехал в Хайфу. Эггед сейчас пытается установить, действительно ли он отдыхал этот час.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:30
МВД пересмотрит статистику о репатриации: возможна ошибка
13:29
Китай — лекарство для НАТО
13:04
Россия - против скоростного трамвая в Иерусалиме
12:38
Зеленский попал на обложку британского издания The Week
12:16
ЦАХАЛ: ранен террорист из Газы, напавший на солдат
12:02
Удар по аэропорту Дамаска: сообщения об убитых иранцах
11:32
Американцы научились глушить С-400
11:01
Тель-Авив стал самым "свободным" городом Израиля
10:52
Популярный мессенджер оказался шпионской программой
10:42
Охана издевается над Мандельблиттом
10:31
Охана - Мандельблиту: я встречусь с кандидатами
10:04
Вандалы разграбили и разбили синагогу на Западном берегу
10:00
Глава МИД ОАЭ о сближении с Израилем
09:46
Либерман борется за освобождение Наамы Иссахар
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus