23.12 12:24 MIGnews.com

Шофер автобуса 947 не был уставшим, телефон лежал в кармане

Поделиться

Все по теме

Комментарии





12-й канала израильского ТВ показал репортаж из зала заседаний окружного суда Ришон ле Циона.Суд рассматривал дела о мере пресечения 44-летнего Александра Лейбмана, водителя маршрутного автобуса 947, врезавшегося в остановку в районе аэропорта Бен-Гурион.На суде Лейбман показал, что не был уставшим, и что на момент аварии не пользовался телефоном - тот лежал у него в кармане.Полиция сообщила, что Александр Лейбман находится “в тяжелом душевном состоянии”.Суд принял решение о продлении срока предварительного содержания Александар до четверга, 26 декабря.Фредди Гершкович, главный следователь Эггед сообщил: “Мы еще не говорили с шофером, которого допрашивает полиция, и мы с ним не поговорим, пока полиция не закончит свою работу. Водитель доехал до остановки и по непонятной причине выехал вправо, врезавшись в бетонную остановку. Бетонная плита вошла внутрь автобуса и к несчастью убила людей. На этом этапе я не могу сказать, почему водитель отклонился от линии движения”.Эггед сообщил, что автобус недавно прошел ежемесячную проверку “Автобус находился в хорошем состоянии. Тормоза также были проверены в июле”.Эггед также сообщил о том. что водитель начал рабочий день в два часа дня, приехал в Иерусалим и после часового перерыва выехал в Хайфу. Эггед сейчас пытается установить, действительно ли он отдыхал этот час.