24.12 00:44 MIGnews.com

В Ираке теракт: погибли двое солдат

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В западной части Ирака в провинции Анбар погибли двое солдат из-за взрыва автомобильной бомбы. Еще один офицер был ранен в понедельник, 23 декабря.Боевики "Исламского государства" уже успели совершить в этом регионе ряд нападений, поскольку в 2017 году они потеряли контроль над своей иракской территорией и вернулись к тактике терактов. Однако пока не одна из группировок не взяла на себя отвественность.Машина взорвалась, когда солдаты осматривали ее на дороге, ведущей в район Каим Анбара, в 300 км к западу от Багдада и недалеко от границы с Сирией.Ирак вновь открыл пункт пересечения границы Каима с Сирией в сентябре после восьмилетнего закрытия. Каим граничит с сирийским городом Альбукамал, который также был оплотом "Исламского государства".