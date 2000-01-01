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ЦАХАЛ: ранен террорист из Газы, напавший на солдат | Фото:23.12 12:16   MIGnews.com

ЦАХАЛ: ранен террорист из Газы, напавший на солдат

По словам представителя армии, ЦАХАЛ арестовал вооруженного преступника из Газы утром в понедельник, 23 декабря. Террорист пересек территорию Израиля и угрожал ножом солдатам ЦАХАЛа.

Офицеры открыли по нему огонь, ранив преступник. Затем террорист был арестован и эвакуирован для лечения перед допросом.

"Некоторое время назад был обнаружен подозреваемый, пересекающий забор безопасности из южного сектора Газы в Израиль. Подозреваемый набросился с ножом на солдат, и в ответ по нему был открыт огонь. Подозреваемый был задержан войсками и эвакуирован для лечения и дальнейшего допроса."


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