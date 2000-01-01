ЦАХАЛ: ранен террорист из Газы, напавший на солдат
По словам представителя армии, ЦАХАЛ арестовал вооруженного преступника из Газы утром в понедельник, 23 декабря. Террорист пересек территорию Израиля и угрожал ножом солдатам ЦАХАЛа.
Офицеры открыли по нему огонь, ранив преступник. Затем террорист был арестован и эвакуирован для лечения перед допросом.
"Некоторое время назад был обнаружен подозреваемый, пересекающий забор безопасности из южного сектора Газы в Израиль. Подозреваемый набросился с ножом на солдат, и в ответ по нему был открыт огонь. Подозреваемый был задержан войсками и эвакуирован для лечения и дальнейшего допроса."