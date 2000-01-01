23.12 12:16 MIGnews.com

ЦАХАЛ: ранен террорист из Газы, напавший на солдат

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По словам представителя армии, ЦАХАЛ арестовал вооруженного преступника из Газы утром в понедельник, 23 декабря. Террорист пересек территорию Израиля и угрожал ножом солдатам ЦАХАЛа.Офицеры открыли по нему огонь, ранив преступник. Затем террорист был арестован и эвакуирован для лечения перед допросом."Некоторое время назад был обнаружен подозреваемый, пересекающий забор безопасности из южного сектора Газы в Израиль. Подозреваемый набросился с ножом на солдат, и в ответ по нему был открыт огонь. Подозреваемый был задержан войсками и эвакуирован для лечения и дальнейшего допроса."