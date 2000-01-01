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Удар по аэропорту Дамаска: сообщения об убитых иранцах 23.12 12:02   MIGnews.com

Удар по аэропорту Дамаска: сообщения об убитых иранцах

Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила о том, что минувшей ночью подвергся бомбардировке военный аэропорт Меззе в Дамаске.

После атаки в районе аэропорта были видны машины скорой помощи, что является свидетельством потерь среди персонала, находившегося в  аэропорту.

Израильский портал ynet, со ссылкой на арабские источники, сообщает о том, что в момент бомбардировки на территории аэропорта находились иранские высокоточные вооружения и иранский военный персонал.

Согласно сообщениям из Сирии, в результате атак убиты трое иранских военнослужащих.


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