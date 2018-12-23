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Цунами в Индонезии: 62 погибших, сотни раненых 23.12 09:01   MIGnews.com

Цунами в Индонезии: 62 погибших, сотни раненых



По сообщениям из Индонезии в результате обрушившегося на побережье страны цунами погибли 62 человека, более 600 ранены.

Волна, высотой около метра смыла сотни домов, ресторанов и отелей.

Причиной цунами стали оползни в море в результате извержения вулкана Анак Кракатау. Извержение не сопровождалось обычным в таком случае землетрясением - и потому не было издано предупреждения о цунами.

Социальные сети наполнены драматическими записями момента удара стихии. Цунами смыло сцену во время концерта рок-группы Seventeen , унеся с собой и исполнителей, и зрителей. Менеджер и басист группы погибли, четыре члена группы числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о готовности своей страны оказать немедленную помощь Индонезии в борьбе с последствиями цунами.





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