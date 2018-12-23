23.12 09:01 MIGnews.com

Цунами в Индонезии: 62 погибших, сотни раненых

Breaking Video: Tsunami wave crashes into a venue while a band performs in Indonesia. pic.twitter.com/KqLepLbRHI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 23, 2018

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