Цунами в Индонезии: 62 погибших, сотни раненых

По сообщениям из Индонезии в результате обрушившегося на побережье страны цунами погибли 62 человека, более 600 ранены.
Волна, высотой около метра смыла сотни домов, ресторанов и отелей.
Причиной цунами стали оползни в море в результате извержения вулкана Анак Кракатау. Извержение не сопровождалось обычным в таком случае землетрясением - и потому не было издано предупреждения о цунами.
Социальные сети наполнены драматическими записями момента удара стихии. Цунами смыло сцену во время концерта рок-группы Seventeen , унеся с собой и исполнителей, и зрителей. Менеджер и басист группы погибли, четыре члена группы числятся пропавшими без вести.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил о готовности своей страны оказать немедленную помощь Индонезии в борьбе с последствиями цунами.