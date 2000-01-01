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В Петах-Тикве у инкассаторов украли мешки с деньгами 23.12 19:11   MIGnews.com

В Петах-Тикве у инкассаторов украли мешки с деньгами

Издание Исраэль Ха Йом сообщает о том, что в субботу, 21 декабря, в городе Петах-Тиква были ограблен инкассаторский автомобиль.

Автомобиль принадлежит компании, специализирующейся на перевозке денежных средств и ценностей под вооруженной охраной. Несмотря на это, грабителям удалось похитить несколько мешков с деньгами. Предполагается, что похищены несколько миллионов шекелей.

Полиция арестовала подозреваемых. на публикацию подробностей расследования наложен судебный запрет.

Следует напомнить, что израильские инкассаторы и ранее оказывались жертвами громких ограблений. В 2003 году уголовник , сумевший внедриться в инкассаторскую компанию Бринкс угнал машину с 6 миллионами шекелей. Его довольно быстро арестовали - но денег не нашли по сей день.

В декабре 2016 года была ограблена инкассаторская машина компании Модиин Эзрахи. Были похищены 3,5 миллиона шекелей. Виновных вскоре арестовали, но деньги так и не нашли.


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