23.12 15:43 MIGnews.com

Полиция отпустила арестованных по делу беспилотников

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Британская полиция в воскресенье отпустила без предъявления обвинения двух человек, арестованных в ходе расследования незаконного использования беспилотных летательных аппаратов в лондонском аэропорту Гатвик, из-за которого работа аэропорта была нарушена.Полиция Сассекса арестовала 47-летнего мужчину и 54-летнюю женщину из местного района поздно вечером в пятницу."Оба человека полностью сотрудничали с нашими расследованиями, и я удовлетворен тем, что они больше не являются подозреваемыми в инцидентах с беспилотниками в Гатвике",-сказал в воскресенье старший детектив Джейсон Тингли.