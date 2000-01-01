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Полиция отпустила арестованных по делу беспилотников 23.12 15:43   MIGnews.com

Полиция отпустила арестованных по делу беспилотников

Британская полиция в воскресенье отпустила без предъявления обвинения двух человек, арестованных в ходе расследования незаконного использования беспилотных летательных аппаратов в лондонском аэропорту Гатвик, из-за которого работа аэропорта была нарушена.

Полиция Сассекса арестовала 47-летнего мужчину и 54-летнюю женщину из местного района поздно вечером в пятницу.

"Оба человека полностью сотрудничали с нашими расследованиями, и я удовлетворен тем, что они больше не являются подозреваемыми в инцидентах с беспилотниками в Гатвике",-сказал в воскресенье старший детектив Джейсон Тингли.


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