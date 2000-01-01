23.12 09:45 MIGnews.com

В Австралии предотвратили серию терактов

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Австралийские правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых по обвинению в планировании серии взрывов в Мельбурне на рождественские праздники.Отмечается, что задержанные являются сторонниками экстремисткой организации “Исламское Государство”, известной как ISIS. Потенциальные террористы согласно данным, планировали нападения на вокзале "Флиндерс-Стрит", площади Федерации и в соборе Святого Павла, сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон.Как пишет BBC, группа из 5 человек “радикализировалась самостоятельно”. Четверо из них являются австралийцами и один выходцем из Египта, давно проживающим в Австралии.Также отмечается, что за подозреваемыми некоторое время велась слежка. По имеющимся доказательствам, группа планировала использовать самодельные бомбы и другое вооружение.Они были задержаны во время рейда с участием 400 полицейских 22 и 23 декабря.