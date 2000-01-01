Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






В Австралии предотвратили серию терактов | Фото: Thinkstock23.12 09:45   MIGnews.com

В Австралии предотвратили серию терактов

Австралийские правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых по обвинению в планировании серии взрывов в Мельбурне на рождественские праздники.

Отмечается, что задержанные являются сторонниками экстремисткой организации “Исламское Государство”, известной как ISIS. Потенциальные террористы согласно данным, планировали нападения на вокзале "Флиндерс-Стрит", площади Федерации и в соборе Святого Павла, сообщил главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон.

Как пишет BBC, группа из 5 человек “радикализировалась самостоятельно”. Четверо из них являются австралийцами и один выходцем из Египта, давно проживающим в Австралии.

Также отмечается, что за подозреваемыми некоторое время велась слежка. По имеющимся доказательствам, группа планировала использовать самодельные бомбы и другое вооружение.

Они были задержаны во время рейда с участием 400 полицейских 22 и 23 декабря.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:29
В результате авиаударов ВВС Турции погибли 88 человек
09:57
Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации
09:20
Пожар на Манхеттене: 24 раненых
09:13
В сеть выложено видео атаки в Берлине  
09:04
Лидер ISIS на Синае: конец Израиля близок
08:59
Нетаниягу и Путин решили вместе бороться с террором
08:29
Трамп и Ас-Сиси обсудили мир на Ближнем Востоке
08:22
Берлин: террориста сняли в мечети через 8 часов после атаки
08:02
В Германии предотвратили теракт в торговом центре
07:56
Депутат Гатас арестован
07:17
ISIS сжег заживо двух турецких солдат
07:14
Трамп определился с кандидатом на пост пресс-секретаря
06:56
Палестинские террористы ранили солдата ЦАХАЛа в Шхеме
06:33
Британия: массовый бунт в тюрьме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus